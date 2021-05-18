Актрису и певицу Дженнифер Лопес папарацци поймали при выходе из спортзала

Публику удивил внешний вид 51-летней звезды. Соответствующие кадры опубликованы на одной из фан-страничек Джей Ло в Инстаграм, передает Politeka.net.

На фото актриса предстала вместе с телохранителем в окружении еще нескольких человек, которые провели ее до машины. Дженнифер выбрала удобный и неприметный наряд для занятия спортом, который, скорее, похож на домашний. Она была в растянутой белой футболке, которую завязала в узел под грудью, выставив напоказ плоды своих тренировок - практически идеальный пресс. Также на ней были спортивные штаны горчичного цвета и двойная защитная маска на лице. Гулька на голове и большие солнцезащитные очки дополнили лук.

"Новые сексуальные фото из спортзала😍", - подписал автор поста.

Пользователи кинулись комментировать увиденное. Стоит отметить, не все пришли в восторг от внешнего вида звезды.

"Нелепая двойная маска 😂😂"

"Так лучше, естественная снаружи и натуральная красота"

"Парень рядом с Джей Ло носит ошейник-колье. Lol🤣🤣"

"Кому какое дело??? 😂😂😂"



"Зато видно, что накачала"

Напомним, Лопес по-настоящему одержима спортом. Звезда не перестает заниматься даже в собственный день рождения.

«Иногда, после насыщенного или рабочего дня, переходящего в ночь, мне хочется пропустить тренировку, но я говорю себе: просто встань и иди в спортзал, это займет всего лишь час», — рассказывала певица в одном из интервью. Дженнифер тренируется три-четыре раза в неделю, к тому же бесконечно танцует на репетициях. В зал же красотка предпочитает ходить по утрам, если нет других важных дел. Восстановиться после усиленных тренировок ей помогают перекусы фруктами с овощами, и морально - отдых с детьми.

Напомним, что 51-летняя Лопес забыла о старости, показывая формы в "дырявом" платье: "Сшибает с ног"

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