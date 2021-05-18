Актрису и певицу Дженнифер Лопес папарацци поймали при выходе из спортзала
Публику удивил внешний вид 51-летней звезды. Соответствующие кадры опубликованы на одной из фан-страничек Джей Ло в Инстаграм, передает Politeka.net.
На фото актриса предстала вместе с телохранителем в окружении еще нескольких человек, которые провели ее до машины. Дженнифер выбрала удобный и неприметный наряд для занятия спортом, который, скорее, похож на домашний. Она была в растянутой белой футболке, которую завязала в узел под грудью, выставив напоказ плоды своих тренировок - практически идеальный пресс. Также на ней были спортивные штаны горчичного цвета и двойная защитная маска на лице. Гулька на голове и большие солнцезащитные очки дополнили лук.
"Новые сексуальные фото из спортзала😍", - подписал автор поста.
Пользователи кинулись комментировать увиденное. Стоит отметить, не все пришли в восторг от внешнего вида звезды.
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Напомним, Лопес по-настоящему одержима спортом. Звезда не перестает заниматься даже в собственный день рождения.
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