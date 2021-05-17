Певица и актриса Дженнифер Лопес на прогулке в новом костюме показала идеальную форму
Чтобы привлечь внимание к себе, Лопес не приходится устраивать скандальные выходки или хвастаться фигурой в одних бикини. Удивить подтянутыми и подкачанными формами 51-летняя знаменитость может и так, даже во время прогулки.
В этот раз звезду засняли во время прогулки в привычном образе. Если на концертах прославленная певица блистает в открытых нарядах и прозрачных платьях с камнями, то в реальной жизни она предпочитает ходить только в спортивных костюмах и кроссовках с удобным дизайном.
К примеру, в этот раз Лопес надела розовые лосины с высокой посадкой, что идеально подчеркнули ее ягодицы, короткую толстовку, которая совсем не скрыла плоский живот, и розовый топ, чтоб хоть как-то прикрыть бюст.
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Солнцезащитные очки, простой макияж, завязанные в хвост волосы и наушники в руках завершили лук звезды на отдыхе.
"Может же себе позволить и не такое" - подмечает один из поклонников певицы.
Напомним, а недавно роковая фотосессия в красном платье с Лопес была не менее популярна. Ведь часть наряда оказалась намеренно откинута, чтобы можно было увидеть формы Дженнифер, которая позировала без белья, выставляя напоказ самое интересное:
«Тебе нужен мексиканец, снова в поиске мужа; прекрасная одинокая дама, пример для подражания; Прекрасный бог благословит тебя и твою семью; никакой муж не нужен🔥 Джен обжигает😍; Сожалею, что слышал о твоем расколе с Родом; Так что оставайся сильной леди; Шокирован, услышав печальные новости Дженнифер о тебе и А Роде. Он пожалеет! Думаю о тебе. Люблю тебя всегда. Будь сильной, Дженнифер ❤❤», - написали фанаты.
Напомним, что 51-летняя Лопес забыла о старости, показывая формы в "дырявом" платье: "Сшибает с ног"
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