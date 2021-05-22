Известный украинский продюсер и рэпер Потап показал романтичное видео, сделанное со своей супругой певицей Настей Каменских

Потап выложил ролик на своей странице в Инстаграм накануне второй годовщины свадьбы. Важную дату звездное семейство будет отмечать 23 мая, пишет Politeka.net.

«Я хочу что бы влюблённые не забывали праздновать важные для них даты , завтра у нас с @kamenskux годовщина ,снимайте и вы свои видео под песню #ровно #птп со своими любимыми, ведь это так прекрасно», - написал он.

Под новую лирическую композицию «Ровно» супруги не сдерживают чувств, они танцуют, целуются и обнимаются.

Как отмечает сам Потап в одном из интервью трек "Ровно" стал признанием, посвящением женщинам — сильные мужские слова, адресованные той, с кем хочется прожить всю жизнь.

Меньше чем за час романтическое видео просмотрели свыше 30 тысяч раз. Среди тех, кто одарил звездное семейство красным сердечком была подруга Насти и бывшая жена Позитива Анна Андрийчук.

Фанаты не остались равнодушными и уже во всю комментируют увиденное, а также поздравляют звездное семейство с важной датой.

"Красавцы",

" Вы классные",

"Какая трогательная композиция", - пишут в сети.

Напомним, что Потап показал, что сумел заработать благодаря Мишель Андраде и другим подопечным.

Как сообщала Politeka, Потап похвастался единственным сыном, засняв его за интересным занятием.

Также Politeka писала, что Потап отправился в первую столицу Украины, рассказав детали.