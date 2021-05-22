Известный украинский продюсер и рэпер Потап показал романтичное видео, сделанное со своей супругой певицей Настей Каменских
Потап выложил ролик на своей странице в Инстаграм накануне второй годовщины свадьбы. Важную дату звездное семейство будет отмечать 23 мая, пишет Politeka.net.
«Я хочу что бы влюблённые не забывали праздновать важные для них даты , завтра у нас с @kamenskux годовщина ,снимайте и вы свои видео под песню #ровно #птп со своими любимыми, ведь это так прекрасно», - написал он.
Под новую лирическую композицию «Ровно» супруги не сдерживают чувств, они танцуют, целуются и обнимаются.
Подросшая дочь Пугачевой и Галкина произвела фурор в Сети одним кадром: «Копия мамочка, такая же…»
Вспышка опасной инфекции зафиксирована в Харькове: уже трое детей в больнице
Неузнаваемый Крутоголов из "Дизель шоу" перешел к угрозам в адрес украинцев: "Я не Дорофеева, но..."
Полное лунное затмение состоится в Украине 26 мая: кто в опасности
Известный певец трагически погиб после свадьбы, подробности: "Ты ушел и забрал с собой часть меня…"
Как отмечает сам Потап в одном из интервью трек "Ровно" стал признанием, посвящением женщинам — сильные мужские слова, адресованные той, с кем хочется прожить всю жизнь.
Меньше чем за час романтическое видео просмотрели свыше 30 тысяч раз. Среди тех, кто одарил звездное семейство красным сердечком была подруга Насти и бывшая жена Позитива Анна Андрийчук.
Фанаты не остались равнодушными и уже во всю комментируют увиденное, а также поздравляют звездное семейство с важной датой.
"Красавцы",
" Вы классные",
"Какая трогательная композиция", - пишут в сети.
Напомним, что Потап показал, что сумел заработать благодаря Мишель Андраде и другим подопечным.
Как сообщала Politeka, Потап похвастался единственным сыном, засняв его за интересным занятием.
Также Politeka писала, что Потап отправился в первую столицу Украины, рассказав детали.