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Популярная модель, бизнесвумен и блогер Ким Кардашьян, которая находится в стадии развода с мужем Канье Уэстом, похвасталась формами в бикини

Как передает Politeka.net, Кардашьян на весь мир славится своими пышными формами. В СМИ неоднократно обвиняли звезду в том, что она злоупотребляет пластическими операциями, хотя сама красотка это отрицает. Впрочем, присутствие фотошопа в ее жизни неоспоримо. Звезду неоднократно ловили на том, что она подрисовывает себе фигуру.

На свежих фото Кардашьян вновь продемонстрировала достоинства своей фигуры. Она была в прозрачном топе и оранжевом бикини. Красотка распустила свои волосы, которые неожиданно оказались очень длинными.

«Проснулась в раю», - подписала фото звезда.

В комментариях звезде оставили массу приятных слов. Не обошлось без критики.

«Бедра не могут быть такими. Это невозможно!», «Снова фотошоп?», «Какая красота», «Ты мой идеал», «Совсем не стареешь», «Космос», «Супер», «Какая горячая», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Ким Кардашьян покрасовалась в спортзале в спортивном купальнике. Кроме красивой фигуры привлекли внимание волосы Ким. Она позировала с длинными белыми локонами, вероятно, надев парик.

Напомним, что Ким Кардашьян впечатлила пляжным фото в купальнике: "Хорошие флюиды".

Как сообщала Politeka, Ким Кардашьян засветила фигуру как есть в наряде с открытыми боками: фото в новом ракурсе.

Также Politeka писала, что Ким Кардашьян в латексном платье с большими вырезами показала себя в процессе примерки: «Сложный выбор».