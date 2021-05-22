Популярная модель, бизнесвумен и блогер Ким Кардашьян, которая находится в стадии развода с мужем Канье Уэстом, похвасталась формами в бикини
Как передает Politeka.net, Кардашьян на весь мир славится своими пышными формами. В СМИ неоднократно обвиняли звезду в том, что она злоупотребляет пластическими операциями, хотя сама красотка это отрицает. Впрочем, присутствие фотошопа в ее жизни неоспоримо. Звезду неоднократно ловили на том, что она подрисовывает себе фигуру.
На свежих фото Кардашьян вновь продемонстрировала достоинства своей фигуры. Она была в прозрачном топе и оранжевом бикини. Красотка распустила свои волосы, которые неожиданно оказались очень длинными.
«Проснулась в раю», - подписала фото звезда.
В комментариях звезде оставили массу приятных слов. Не обошлось без критики.
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«Бедра не могут быть такими. Это невозможно!», «Снова фотошоп?», «Какая красота», «Ты мой идеал», «Совсем не стареешь», «Космос», «Супер», «Какая горячая», - пишут пользователи сети.
Ранее мы писали, что Ким Кардашьян покрасовалась в спортзале в спортивном купальнике. Кроме красивой фигуры привлекли внимание волосы Ким. Она позировала с длинными белыми локонами, вероятно, надев парик.
Напомним, что Ким Кардашьян впечатлила пляжным фото в купальнике: "Хорошие флюиды".
Как сообщала Politeka, Ким Кардашьян засветила фигуру как есть в наряде с открытыми боками: фото в новом ракурсе.
Также Politeka писала, что Ким Кардашьян в латексном платье с большими вырезами показала себя в процессе примерки: «Сложный выбор».