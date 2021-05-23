Известный украинский певец Макс Барских в пиджаке и без рубашки появился на церемонии вручения музыкальной премии

Очередная церемония вручения музыкальной премии не обошлась без Макса Барских, который получил новое достижение "клип года" за свою композицию. Появился на публике артист также эпично - без рубашки, зато в пиджаке.

Именно такой бунтарский и одновременно с тем немного дерзкий стиль привлекает фанаток к артисту. Сам певец привык быть в центре внимания, поэтому всегда старается «держать марку».

«Классный день был вчера. Осталось приятное послевкусие», - лаконично написал Барских под фото.

«Красавчик 😼; Божественно красив! Макс, после твоих фото у нас такое классное и приятное послевкусие!🔥; Ты Самый Достойный!; Абсолютно заслуженно!👍; Тогда побольше таких денёчков ☺️; поздравляю с заслуженным самоваром; Удивительно, учитывая что ты не любишь подобные тусы); А сегодня, что плохой?; Красиво, стильно, со вкусом😊😍! Все в лучших тонах, как всегда!👌; И ты классный😎», - отвечают в сети.

Напомним, 31-летний Макс Барских прославился после участия в «Фабрике звезд». Молодой исполнитель запомнился своими эпатажными поступками, а также особым талантом. Во время шоу Барских сдружился с известным режиссером и клипмейкером Аланом Бадоевым, который впоследствии стал его продюсером.

«Спасибо, друзья - "Клип года" за "Лей, не жалей" наш. Я всегда чувствую вашу поддержку и любовь, и это взаимно! Благодарю моего друга и режиссера клипа Алана Бадоева за возможность создавать вместе!», - подписал фото артист.

Напомним, что Барских заговорил о переезде из Украины, поклонники поддержали: «Макс, дерзай!».

Как сообщала Politeka, Макс Барских в трениках поразил внешним видом в спортзале: "Результатов не видно".

Также Politeka писала, что Барских в прозрачной майке устроил "пожар" на сцене, в сети ахнули: «Макс, это было…».