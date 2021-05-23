51-летняя украинская певица Ирина Билык, которая недавно заявила о разводе с мужем, похвалилась юбилейным концертом в любимом городе

Как передает Politeka.net, артистка выступила в Киеве с концертом в рамках юбилейного тура. Об этом звезда сообщила в своем аккаунте в Инстаграм, опубликовав фото со сцены, где она сердечно благодарна украинскому президенту за букет, который он ей несет на сцену.

"Я просто очарована светлым сияющим и добрым взглядом Президента Зеленского! Надеюсь, что моя музыка даст ему и его команде новых сил для продуктивной работы на благо Украины! Спасибо Всем Вам!", - написала артистка, заинтриговав фанатов.

В комментариях звезде оставили массу комплиментов и лестных отзывов. Прокомментировали публикацию и звезды украинского шоу-бизнеса - Наталия Валевская и бывший муж звезды Дмитрий Коляденко.

"Це було надзвичайно зворушливо 👏👏👏😍😍😍 Ірочка Ти наша Муза на все життя !!! Дякую Тобі за Твої шедевральні пісні ! Вчорашній концерт - це було свято душІ ! В залі відчувалась така любов глядача до Тебе! Люблю Тебе безмечно наша Примадонна ❤️❤️❤️ ", " 🙏🙌💥💫 ", - написали коллеги по сцене.

Отметим, что недавно Билык решилась на пятый развод, о чем рассказала в программе «Мой секрет». По словам певицы, ее муж перестал приезжать в Украину и они стали очень редко видеться.

Напомним, что разводящаяся Ирина Билык сообщила об издевательствах коллег: "Я плакала".

Как Politeka писала, что Ирина Билык после развода с мужем украсила обложку журнала, заинтриговав заявлением: «Любите скандальные интервью?»

Также Politeka сообщала, что Ирина Билык тряхнула стариной, поразив видом с короткими красными волосами: «Украинская Милен Фармер».