51-летняя украинская певица Ирина Билык, которая недавно заявила о разводе с мужем, появилась перед украинцами в эффектном наряде

Как передает Politeka.net, артистка выступила в Киеве с концертом в рамках юбилейного тура. Кадрами с концерта поделилась Алина Гросу на своїй странице в Инстаграм.

На концерте Билык блистала в мини-платье, пиджаке оверсайз, шляпе и сапогах-ботфортах. Вся одежда на ней была черного цвета.

Артистка исполнила сввои известные песни "Ти - мій", "А я пливу у човні", "Одинокая", "Так просто", "Снег", "Любовь. Яд", "Мы будем вместе" и другие.

Исполнив композицию «Снег», Ирина Билык внезапно поделилась откровением.

«Я очень часто думаю, что же будет, если я вообще когда-то останусь одна... Конечно, я потом подумала, зачем расстраиваться? Диму Коляденко всегда можно вернуть», - пошутила она.

Отметим, киевские концерты Ирины Билык переносили четыре раза из-за карантинных ограничений, но поклонники артисты вернули лишь несколько десятков билетов с почти 7000 проданных мест.

Юбилейные концерты певицы является частью всеукраинского тура. После концертов в Киеве, зрители ждут Ирину в Ровно, Сумах, Житомире, Черновцах, Ивано-Франковске, Полтаве, Кропивницком и в других городах и городках страны. Большой юбилейный тур охватывает более 30 городов.

Отметим, что недавно Билык решилась на развод со своим пятым мужем, продюсером и фотографом Асланом Ахмадовым, о чем рассказала в программе «Мой секрет». По ее словам, инициатором расставания стала она, так как супруг уже год не приезжал к ней и их пятилетнему сыну Табризу из РФ.

Напомним, что разводящаяся Ирина Билык сообщила об издевательствах коллег: "Я плакала".

Как Politeka писала, что Ирина Билык после развода с мужем украсила обложку журнала, заинтриговав заявлением: «Любите скандальные интервью?»

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