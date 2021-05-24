Известная украинская актриса Лера Товстолес, звезда "Женского квартала", показала, как проводит время с Настей Каменских

Как пишет Politeka.net, Лера Товстолес является одной из актрис "Женского квартала". Девушка активно ведет социальные сети, а еще, как можно понять, любит певицу Настю Каменских.

И в этот траз Лера решила поделиться радостью - она встретилась с NK на студии "Русского радио". Девушки сидели возле микрофона и смотрели в телефон, сильно смеясь.

"Как думаете с чего мы угораем с Настей Каменских?)

Напиши свои предположения в комментариях.

А вообще , я была так рада видеть, свою любимую и одну из самых красивых певиц Украины в студии "Русского радио" и послушать новые песни Насти", - написала красотка.

Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:

"Я не знаю, с чего", "Красивые", "Она тоже квадратный Попит", "там сто процентов та самая маска "какой ты поп ит" хахахаха".

Сообщалось, что актриса "Женского квартала" Валерия Товстолес поделилась с фанатами кадрами с отдыха.

На новых снимках Валерия запечатлена на красивой веранде с деревьями у самой воды. Перед камерой она появилась в интересном пляжном наряде – на ней черный купальник интересного фасона и узкие бежевые шортики, а сверху она накинула интересный белый пиджачок.

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