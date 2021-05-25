Дочь певицы Аллы Пугачевой, о личной жизни которой на днях рассказала ее бывшая домработница, сегодня празднует свой день рождения
Как передает Politeka.net, в Инстаграм певицу и дочь Примадонні Орбакайте поздравили многие знаменитости. Среди них шоумен Максим Галкин и король российской эстрады Филипп Киркоров. Сегодня Орбакайте празднует юбилейный день рождения - ей исполнилось 50 лет.
"Дорогая Кристина, родной мой человек! Хочу пожелать тебе в твой день большого счастья и удачи! Обожаю тебя, твои песни, твою семью! Как здорово, что ты есть у нас, твоих зрителей и твоих близких! Всё остальные восторги сегодня при встрече 😘", - написал Максим Галкин.
Пользователи в комментариях засыпали Орбакайте поздравлениями: "С днём рождения Наша Любимая Кристиночка!!!Здоровья!Творческих успехов и бесконечного Счастья!!!😍🎧🎤🎼🎹💎💌", "Присоединяюсь к поздравлениям!!! Кристина является для меня примером благородной интеллигентной артистки, она невероятно женственна и гармонична! Счастья и долгих лет процветания!!!😍"
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Исполнитель Филипп Киркоров в своих Инстаграм-сториз тоже добавил несколько снимков с бывшей падчерицей. На фото они вместе поют.
Людмила Дороднова заявила, что на публике Пугачева играла в любовь с Киркоровым, а на самом деле уже была заинтересована Галкиным. Бывшая помощница певицы уверена, что Максиму очень быстро удалось завоевать внимание Примадонны.
Напомним, что муж Пугачевой Галкин показал двойняшек Лизу и Гарри за серьезным занятием, видео: "Выросли малыши".
Как сообщала Politeka, в семье Пугачевой появился еще один ребенок, в Сеть слили фото: "Очень похожа на Аллу Борисовну".
Кроме того Politeka писала, что совсем маленькая дочь Пугачевой и Галкина поразила своим поведением: "Лизонька рано...".