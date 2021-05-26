Известный украинский телеведущий и актер Юрий Горбунов поздравил давнюю подругу

Юрий Горбунов и Маша Ефросинина шесть лет вели вместе утреннее шоу "Подъем" на Новом канале, пишет Politeka.net. Примечательно, что оба не всегда ладили друг с другом, и спустя три года совместной работы даже могли не разговаривать, когда камеры выключались.

Обоим есть что вспомнить, поэтому при любом поводе говорят о "Подъеме".

Так, 25 мая Ефросинина отпраздновала 42-летие, с чем ее поздравил Горбунов, разместив совместное фото, сделанное во времена выхода утреннего шоу.

"Знаю, Мария, что ты не любишь эти фото, подъемовские столетней давности 😇, но ты на них прекрасная!! С Днем рождения!! Будь здоровой, любимой и успешной!!", - написал телеведущий.

За час публикация собрала более 10 тысяч лайков и много комментариев.

"Присоединяюсь к поздравлениям! Женского счастья, удачи, везения!", "С днём рождения Мария! ❤️❤️ фотка классная", ""Но я люблю тебя ❤️ Спасибо, Юрчик", "А фотка действительно бомбезная 👌🏻 и Маша на ней Агон 🔥🥰", "Смотрела эту утреннюю передачу - ради вас, вашего юмора, пышной красоты Маши и суперского ее смеха - вы меня вдохновляли на весь день! с Днем Рождения, Маша! "," Юра очень похож на Брэндона из Беверли Хиллз 😍 ", - написали пользователи сети.

Отметим, Маша Ефросинина в выпуске "Экзамена" на своем канале "Ютуб" попросила у Юрия Горбунова прощения за прошлые обиды.

Напомним, что Горбунов усадил четырехлетнего сына за руль, поразив кадрами: "Папа, не мешай!".

А еще Politeka писала, что Горбунов рассказал, что его связывает с Решетником из «Холостяка»: «Наша с Гришей миссия…».

Также Politeka сообщала, что Горбунов засветил беременную Осадчую в глубоком декольте, показав, как они проводят вечер пятницы: "Настоящий кавалер".