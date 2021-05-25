Известный украинский певец Дмитрий Монатик, который является одним из самых популярных исполнителей в Украине, решил привлечь к новому проекту своих детей

Как пишет Politeka.net, Монатик долгое время скрывал лица своих двух сыновей. Только весной он наконец-то показал общественности Платона и Даниила, которые оказались очень сильно похожими друг на друга.

На свежих фото мальчики были в звукозаписывающей студии у Монатика. Один из них стоял возле микрофона, вероятно, записывая что-то для проекта отца.

«Сегодня на #ЗвучитProduction особая атмосфера. #Мои #ВечноТанцующийЧеловек», - подписал фото артист, заинтриговав поклонников.

В комментариях ему оставили массу приятных слов.

«Аааа…крутяк», «Маленькие Монатики», «Какие чудесные ребята, очень ждём!», «талантливые парни», «Бесценные кадры», «Каааааайф!», «Классные», «Самая классная атмосфера», «С нетерпением ждем, думаю будет интересно», «Как же похожи», «по стопам...», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что жена Дмитрия Монатика засветила в сторис их «семейное гнездышко». Территория дома музыканта находится прямо посреди поля, со всех сторон идет строительство и находится множество незаселенных зданий. Сам коттедж двухэтажный. Он построен в классическом стиле с гаражом на одну машину.

Напомним, что судья "Голосу країни" Монатик насмешил Дорофееву с Дантесом, выделываясь под Go_A: "Сию-вию...".

А еще Politeka писала, что судья "Голосу країни" Монатик показал уникальные кадры своей репетиции: "Обожаю эту часть...".

Также Politeka сообщала, что жена Монатика вернулась в место славы мужа, кадры: «Как же было прекрасно…».