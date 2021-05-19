Дружина українського співака Дмитра Монатіка Ірина повернулася в місце слави свого зоряного чоловіка

Як пише Politeka.net, у 2019 році Дмитро Монатік зібрав свій перший сольний концерт на стадіоні. Це шоу готувалося дуже довго і стало одним з найграндіозніших подій літа 2019 року. Для кар'єри артиста концерт в "Олімпійському" теж став важливим переломним моментом, адже Монатік став другим після групи "Океан Ельзи", хто зібрав такий масштабний концерт.

Його дружина Ірина повернулася на "Олімпійський", опублікувавши звідти фото, і згадавши події дворічної давності. Кадри говорять самі за себе. Стадіон дійсно здається величезним, і важко повірити, що весь він був заповнений шанувальниками творчості музиканта.

"Який же величний, просякнутий такими фантастичними і казковими спогадами завдяки @monatik_official, НСК «Олімпійський», - підписала фото Ірина.

У коментарях їй залишили масу приємних слів і компліментів її зовнішньому вигляду.

"Як же тоді було чудово! Ще б повторити", "яке класне фото", "яка ви класна і стильна", "як же він вам пасує!", "Нещодавно був там і прям відчував ці хвилі всередині!! Це назавжди!",- пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що дружина Монатіка показала старших синів і звернулася до українців:"найкраще, що може статися".

Як повідомляла Politeka, Монатік ефектно змінив імідж, з'явившись з ірокезом: "треба з Даном Баланом заспівати".

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