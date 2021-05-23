Відомий український співак Дмитро Монатік, суддя "Голосу країни", показав, як танцює

Артист починав свою кар'єру з танців, якими захоплювався з дитинства, повідомляє Politeka.net. Монатік став набирати популярність після своєї участі в шоу "Танцюють всі!" і " Х-Фактор", зайнявшись і вокалом.

Зараз Дмитро користується великою популярністю. Квитки на його концерти розкуповують практично моментально, а співак намагається балувати шанувальників прем'єрами.

У своєму Instagram співак опублікував архивне відео репетиції танцю з колективом. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

Монатік був у салатовій толствоці, він "запалював" під свою музику, а в цей час йому підтанцьовував колектив.

За годину кадри зібрали понад 40 тисяч переглядів і багато коментарів.

"Я можу дивитися на це вічно🙏", " я знову розплакалася. І вже дуже хочеться почути другий куплет❤️ ми побачимося", " Дімочку на Євро.Вилити добра і щастя на людей всіх країн, об'єднаних в ім'я музики.🔥 ❤ ️ ", "Найкращі!!!❤️❤️❤️🔥🔥🔥🔥", "Ми побачимося навіть якщо розбрату хвиля розділить думки і світ, ти пам'ятай - життя одне!🔥 ❤ ️ ", "Обожнюю цю частину ♥", " крута команда🔥 👍 🏼"," кайфові😍", " можна дивитися вічність👍 💞 🙏"," мурашки🔥", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, дружина Діми Монатіка, Ірина, показала, двір будинку, де вони проживають. Артист позував за столом, на якому сидів улюблений собака.

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