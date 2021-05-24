Надя Дорофєєва з чоловіком Володимиром Дантесом і колегою по "Голосу країни" Дмитром Монатіком зібралися разом, щоб повболівати за Україну на "Євробаченні 2021"

Зірки, як і їхні співвітчизники, спостерігали за виступом Go-A, переживали і ділилися емоціями. Дорофєєва показала в "сторіз" у себе в Instagram, як провела вечір у веселій компанії, передає Politeka.net.

Крім Дантеса та Монатіка на кадрах також засвітилися ще кілька людей. Друзі розташувалися на зручному дивані перед великим екраном телевізора, кайфуючи та підспівуючи вже знайомі рядки з "Шуму": "Сію-вію, сію-вію конопелечки, сію-вію, сію-вію зеленесеньки".

"Дивимося, підтримуємо", - йдеться в підписі.

Також Надя залишилася в захваті від виступу італійців, які стали в підсумку переможцями.

"Італія кайф", - написала співачка, додавши смайлик "вогонь".

У якийсь момент Дорофєєва зняла витівку Монатіка: той намагався танцювати з келихом в руці, і тим самим насмішив друзів.

Нагадаємо, фінал пісенного конкурсу "Євробачення" відгримів 22 травня. П'ятірка переможців розташувалася таким чином: 1 місце - група "Maneskin" з Італії; 2 місце - Барбара Праві, Франція, 3 місце - група Gjon's Tears зі Швейцарії, 4 місце - гурт Daði og Gagnamagnið з Ісландії та 5 місце - українці Go_A.

До речі, переможцям "Maneskin" дуже сподобалася пісня "Shum". Хлопці попросили солістку Go_А Катерину Павленко навчити їх правильно вимовляти деякі слова з приспіву. Відповідні кадри із закулісся облетіли Мережу.

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