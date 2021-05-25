Ким Кардашьян в минималистичном бикини показала свою любимую бабушку

Как известно, 40-летняя звезда американских реалити-шоу и практически все ее семейство любит находиться в центре внимания зрителей и постоянно мелькать на экранах и в соцсетях. Мать Крис Дженнер, 86-летняя Мэри Джо Кэмпбелл, также несколько раз появлялась в эпизодах реалити-шоу «Семейство Кардашьян», однако в целом она держится подальше от камер.

В новом посте на своей странице в Инстаграм Ким Кардашьян решила поделиться редким семейным фото с бабушкой. На снимке знаменитость позирует с ней в просторной светлой комнате. Мэри Джо одета в милую белую блузку с кружевными вставками, бежевые брюки и шляпку с белой лентой.

А вот на ее внучки одежды гораздо меньше: Ким позирует в одном черном купальнике-бикини.

«Моя милашка Эм Джей», - подписала снимок Кардашьян.

Ее поклонники пришли в восторг от такого фото.

«Это запредельно восхитительно», «Шикарный дуэт», «Мило», «Красивы дамы», «Уверена, Эм Джей перестала стареть примерно 10 лет наза», «Она выглядит замечательно», «Ким, ты уверена, что тебе 40?», «Это круто, но почему на ней одежда, а на тебе нет?», «Как ты можешь так одеваться перед своей бабушкой?», - пишут люди.

Напомним, Ким Кардашьян показала достоинства фигуры в прозрачном топе и бикини: «Это невозможно!».

Как сообщала Politeka, Ким Кардашьян засветила фигуру как есть в наряде с открытыми боками: фото в новом ракурсе.

Также Politeka писала, что Ким Кардашьян в латексном платье с большими вырезами показала себя в процессе примерки: «Сложный выбор».