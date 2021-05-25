Российский юморист и шоумен Максим Галкин показал роскошный образ, в котором его жена Алла Пугачева отправилась на день рождения своей дочери Кристины Орбакайте

25 мая старшая дочь Примадонны празднует юбилей: ей исполняется 50 лет. По этому поводу ее мать, знаменитая российская певица, постаралась подобрать шикарный наряд. Соответствующим фото поделился в Инстаграм ее муж, пишет Politeka.net.

По словам Галкина, Пугачева выбрала на праздник наряд от известного модельера Валентина Юдашкина. На новом фото он позирует рядом с ней. Примадонна запечатлена в момент выхода из дома.

Судя по фото, модельер подобрал ей бежевое платье с длинными рукавами, облегающим лифом и пышной тюлевой юбкой. Эффектности наряду добавили разноцветные цветы, вышитые в верхней части наряда. Из общей картины немного выбивается массивный серебряный пояс на талии певицы.

Свой образ Примадонна дополнила ярким макияжем и укладкой с завитыми волосами. На снимке она запечатлена со счастливой улыбкой.

Поклонники звезды тут же отреагировали на пост Галкина.

«Красивая, роскошная, молодая», «На мой взгляд пояс лишний, да простит меня Юдашкин», «Куколка», «У Валентина кажется пропал вкус», «Шикарная», «Как Золушка», «Ей 20 ему 21», «Как девочка», «Прелестная пара! Валентин просто парень красавец! Про Аллу и говорить нечего!», - пишут люди.

Напомним, домработница выдала детали, как Пугачева изменяла Киркорову с юным Галкиным: "Понравился".

Как сообщала Politeka, Галкин удивил необычным увлечением в окрестностях их с Пугачевой замка: «Впервые вижу мужчину…».

Также Politeka писала, что в семье Пугачевой появился еще один ребенок, в Сеть слили фото: "Очень похожа на Аллу Борисовну".