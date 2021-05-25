С женой ему не тягаться

Известный украинский продюсер, рэпер и муж Насти Каменских Потап покрасовался перед зеркалом в стильном наряде

Как сообщает Politeka.net, артист порадовал поклонников новым постом в своем Инстаграм. Так, Алексей Потапенко поделился снимком, сделанным на отдыхе в Дубае.

Артист решил сделать селфи, сфотографировав себя в зеркале. На фото он позирует в помещении, приподнявшись на своеобразный «подиум». Судя по всему, зеркала в комнате два: одно перед Потапом, а второе за ним. Это создает эффект бесконечного пространства за продюсером на фото.

На отдыхе артист явно не забывает о своем образе. Так, на фото он позирует в стильном черном костюме с шортами и белым рисунком. Потап уверенно стоит перед зеркалом с абсолютно беззаботным лицом.

«Свет мой зеркальце…», - подписал фото артист.

Его поклонники тут же отреагировали на пост.

«Крутяк», «Лучшая девчонка!», «Кто на свете всех милее? Настя, сорри», «Тут на Дуэйна Скалу Джонсона похож», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Потап поделился фото, на котором позировал в футболке и шортах, стоя на яхте. Рядом можно увидеть друга Алексея - Виталия. Он показался в очках, шортах и без футболки.

"Солнечный день нашей жизни в Дубае с Виталием", - написал Потап.

Напомним, Потап засветился с мускулистым другом на яхте в ОАЭ: "Недвижимость в Дубае не подыскиваете?".

Как сообщала Politeka, Каменских показала, как готовилась к свадьбе, оригинально поздравив Потапа с годовщиной: "Сладкие воспоминания".

Также Politeka писала, что Потап в золоте и бриллиантах от Каменских озадачил украинцев новым фото: "Очень тонкая грань".