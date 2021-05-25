Известная актриса с украинскими корнями Ольга Куриленко поделилась эффектным кадром
Как пишет Politeka.net, Куриленко за свою карьеру успела засветиться в десятках картин. Не так давно 41-летняя актриса закончила работу над фильмом "Белый слон".
Как известно, Куриленко покинула Украину еще в юном возрасте, чтобы начать карьеру модели за границей. Моделью Ольга стала, но также преуспела в кинематографе. Не забывает актриса и о социальных сетях, где регулярно публикует новые и архивные фото.
На свежем снимке звезда позировала в очень необычном образе. Она заплела волосы, а лицо прикрыла солнцезащитными очками. При этом, выглядела актриса неожиданно очень серьезной. На фото можно было рассмотреть идеальные черты лица Куриленко, которые она не исправляла при помощи пластики.
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«Я с нетерпением жду июньской волны тепла, о которой все говорят!», - отметила Куриленко.
В комментариях яркой актрисе оставили массу отзывов и комплиментов.
«Красавица ты наша!», «Только не в Шотландии», «Наслаждайся. У нас уже тепло», «Классные оттенки», «Круто и жарко», «Красиво и замечательно», «В самом деле… Надеюсь, они не ошибаются», «Амазонка», - пишут пользователи сети.
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