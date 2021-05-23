Знаменита актриса з українським корінням Ольга Куриленко підкорила шанувальників ефектним образом в стилі ретро
41-річна уродженка Бердянська, яка живе у Франції, прославилася завдяки своїй ролі дівчини Джеймса Бонда в одному з фільмів франщизи про агента 007. Зараз актриса і модель рідше з'являється у великих проектах, проте в своєму Instagram вона регулярно радує шанувальників як свіжими, так і архівними фото. Як повідомляє Politeka.net, у новому пості Куриленко поділилася якраз старим знімком.
На фото актриса постала у витонченому образі ретро-модниці. Так, на ній було чорне плаття з відкритими плечима і спиною, а також щільним фігурним ліфом. Виділяється деталлю образу стала акуратна чорна капелюшок. Макіяж з темними тінями і пишна укладка зробили зовнішність актриси ще більш виразною.
"Чим ви сьогодні займалися?",- підписала знімок Ольга.
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Її шанувальники тут же відреагували на цей пост.
"Красуня", "вогонь", "Люблю", "таке чудове фото!", "Красива дівчинка", "твоє велика краса поза часом", "як завжди така красива", "тобі йдуть капелюшки", - пишуть люди.
Раніше ми писали, що Куриленко поділилася фото, на якому вона була в наряді з металевими частинками. Ольга залишила волосся розпущеним і яскраво нафарбувала очі, вражаючи чуттєвим поглядом.
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