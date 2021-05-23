Знаменита актриса з українським корінням Ольга Куриленко підкорила шанувальників ефектним образом в стилі ретро

41-річна уродженка Бердянська, яка живе у Франції, прославилася завдяки своїй ролі дівчини Джеймса Бонда в одному з фільмів франщизи про агента 007. Зараз актриса і модель рідше з'являється у великих проектах, проте в своєму Instagram вона регулярно радує шанувальників як свіжими, так і архівними фото. Як повідомляє Politeka.net, у новому пості Куриленко поділилася якраз старим знімком.

На фото актриса постала у витонченому образі ретро-модниці. Так, на ній було чорне плаття з відкритими плечима і спиною, а також щільним фігурним ліфом. Виділяється деталлю образу стала акуратна чорна капелюшок. Макіяж з темними тінями і пишна укладка зробили зовнішність актриси ще більш виразною.

"Чим ви сьогодні займалися?",- підписала знімок Ольга.

Її шанувальники тут же відреагували на цей пост.

"Красуня", "вогонь", "Люблю", "таке чудове фото!", "Красива дівчинка", "твоє велика краса поза часом", "як завжди така красива", "тобі йдуть капелюшки", - пишуть люди.

Раніше ми писали, що Куриленко поділилася фото, на якому вона була в наряді з металевими частинками. Ольга залишила волосся розпущеним і яскраво нафарбувала очі, вражаючи чуттєвим поглядом.

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