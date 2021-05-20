Відома актриса з українським корінням Ольга Куриленко, яка зіграла роль дівчини Джеймса Бонда, показала себе в новому образі

Як пише Politeka.net, Ольга Куриленко ще в юному віці покинула Україну і пробувала почати кар'єру моделі. Але швидко переметнулася, ставши успішною актрисою. Красуня і зараз знімається в кіно, буквально недавно закінчивши роботу над бойовиком "Білий слон". Не забуває Ольга і про соціальні мережі, де регулярно ділитися цікавими фото.

На фото красуня була в наряді з металевими частинками. Ольга залишила волосся розпущеним і яскраво нафарбувала очі, вражаючи чуттєвим поглядом.

Фанати поставили понад 4 тисячі лайків і написали коментарі:

"Сліпуче!". "Ви безумовно зробите цей четвер прекрасним. Вдалого дня", "яка дивно красива жінка"," я дивлюся на тебе так, ніби ти найкрасивіша планета в галактиці", " занадто красиво .. Я втратив дар мови", "також щасливого четверга і для вас"," якби тільки вона могла бути такою ж красивою, як ти"," спасибі, бажаю вам прекрасного четверга","Прекрасного четвер для тебе".

Повідомлялося, що відома актриса з українським корінням Ольга Куриленко захопила ніжним вбранням.

На свіжих фото Ольга похвалилася достоїнствами своєї фігури. Вона позувала для фото в світлому комбінезоні з блакитними візерунками. Наряд залишив плечі і зону декольте відкритими, вигідно підкресливши акуратні плечі актриси і тонкі ключиці.

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