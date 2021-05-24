Відома актриса українського походження Ольга Куриленко, яка зіграла роль дівчини Джеймса Бонда, показала себе, звернувшись до фанатів
Як пише Politeka.net, Куриленко дуже популярна актриса і вже встигла засвітитися в десятках картин. Не так давно красуня закінчила роботу над новим фільмом "Білий слон". Не забуває Ольга і про Instagram, де регулярно радує фанатів новим контентом.
Цього разу Куриленко здалася в міні-купальнику. Дівчина вигнулася, насолоджуючись променями сонця, а руками взялася за п'яту точку.
"Хто все ще чекає, коли настане літня спека !?",- написала Ольга Куриленко.
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Фанати поставили понад 7 тисяч лайків і написали коментарі:
"Не можу дочекатися літньої спеки! Відмінне фото красивої дами!", "Привіт з Аргентини", "Ау, так красиво, ти мені подобаєшся, дитинко", "вона бездоганна своєю фізичною і цією красою", "це дуже потрібно. Я дубію від холоду", " майже такі фото піднімають температуру ... набагато".
Повідомлялося, що знаменита актриса з українським корінням Ольга Куриленко підкорила шанувальників ефектним образом в стилі ретро.
На фото актриса постала у витонченому образі ретро-модниці. Так, на ній було чорне плаття з відкритими плечима і спиною, а також щільним фігурним ліфом.
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