Победительница последнего сезона "Холостяка" Анна Богдан неожиданно сменила имидж

Как пишет Politeka.net, совсем недавно закончился 11 сезон популярного проекта «Холостяк». Победу в нем одержала бывшая жена экс-главы Офиса президента Андрея Богдана Анна. Девушка запомнилась натуральной красотой и невероятными кудрями.

Тем временем, Анна решила поделиться с поклонниками ярким снимком, на котором предстала с ровными волосами. При помощи парикмахера Анна избавилась от своих кучеряшек ради эксперимента с внешностью. Сильно изменил Анну также макияж, который сделал ее не похожей на себя.

«Девчонки, назрел вопрос: На что первое вы обращаете внимание, знакомясь с мужчиной?», - спросила у поклонниц Анна.

В комментариях девушки стали делиться своим опытом, а также делать Анне комплименты.

«Очень красивая», «Главное это душа человека», «Красота», «просто нереальная», «Кучери лучше», «Тебе так идёт такая прическа», «Красивая Анютка», «Нежная такая», - пишут пользователи сети.

Отметим, что поклонники ждут, не дождутся, пока узнают ответ на вопрос – остались ли Анна и Михаил вместе после проекта. Тем временем, в сети звезды шоу намекают на развитие своих отношений после проекта.

Напомним, что победительница "Холостяка" с Заливако не сдержалась и высказала все, что думает: "Если кого-то не устраивает...".

А еще Politeka писала, что "Холостяк" Заливако, выбрав Анну Богдан, поделился печальными откровениями: "Убивает страсть и...".

Также Politeka сообщала, что избранница Заливако Анна Богдан заинтриговала, осталась ли она с "Холостяком" после шоу: "Нас с Мишей свело...".