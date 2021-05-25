Головний герой шоу "Холостяк 11" розповів про свої почуття і переживання після скандального фіналу

Всього кілька днів пройшло після несподіваного фіналу "Холостяка", оскільки чоловік порушив всі правила і повернув на проект Юлію "зайку", багато хто розраховував, що саме дівчина стане переможницею. Тим не менш, Михайло вибрав Анну Богдан, спантеличивши рішенням, адже тоді повернення Юлії не мав сенсу.

В черговий раз Михайло вирішив виправдати свій вибір і порозумітися перед розлюченою аудиторією.

"Нещодавно почув фразу:»чоловік завжди правий або він не ваш чоловік". Спочатку вона здалася занадто категоричною. Але потім поміркувавши, зрозумів, що коли жінка по суті не готова довіряти рішенням чоловіка, то їй не варто витрачати на нього свій час. Постійне бажання перевиховувати і вказувати що йому робити-вбиває пристрасть і повагу", - висловився Холостяк.

Користувачі Мережі знову обрушилися на Михайла своїми коментарями:

"Пішли вкидання перед пост-шоу 🤡 поки що все за планом СТБ; дивно що ти цього не помітив в характері ані. Адже вона 💯 підходить під цей опис; Міша, ти на словах все дуже красиво і точно говориш, але на ділі показуєш зовсім інше; стає зрозуміло; Анюта захотіла під каблук тебе загнати; Аня гуляє з дівчаткам ,з якими ти будував відносини) а де ти в цей момент ?) Що і було потрібно довести... Це про стосунки з Анею"»

Нагадаємо, колишня дружина глави офісу президента Андрія Богдана Анна стала обраницею нового "Холостяка" Михайла Заливако на реаліті-шоу. Однак, глядачі досі ламають голови, чи залишилася пара разом після зйомок проекту.

У своєму Instagram Анна Богдан нещодавно опублікувала миле фото з Михайлом і розповіла про свою участь у шоу.

"Абсолютно не важливо те, що говорять інші... Головне - що ми знаємо правду. Нас з Мішею звів збіг обставин. Завдяки наполегливості своєї сестри, я заповнила анкету на проект. Завдяки нашому спілкуванню в Скайпі-він зрозумів, що щось в мені його чіпляє. Завдяки тому, що я не боюся висловлювати свою думку і показувати справжні емоції – він побачив мене справжню", - пише учасниця реаліті шоу.

Нагадавши, Заливако випадково "проговорився", чи залишився він після" Холостяка "з Ганною Богдан:" шкода вас...".

Як повідомляла Politeka, "Холостяк" Заливако після критики українців вирішив зізнатися: "вибирав же за фактом не я...".

Також Politeka писала, Юлія Зайка з " Холостяка "у весільній сукні вразила кадрами біля моря:"кільце на безіменному пальці".