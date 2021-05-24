Переможниця останнього сезону "Холостяка" Анна Богдан показала миле фото з Михайлом Заливако

Як повідомляє Politeka.net, колишня дружина глави офісу президента Андрія Богдана Анна стала обраницею нового "Холостяка" Михайла Заливако на реаліті-шоу. Однак, глядачі досі ламають голови, чи залишилася пара разом після зйомок проекту. У своєму Instagram Анна Богдан нещодавно опублікувала миле фото з Михайлом і розповіла про свою участь у шоу. Також дівчина запропонувала користувачам вгадати, чи залишилися вони з "Холостяком" парою після зйомок.

"Абсолютно не важливо те, що говорять інші... Головне - що ми знаємо правду. Нас з Мішею звів збіг обставин. Завдяки наполегливості своєї сестри, я заповнила анкету на проект. Завдяки нашому спілкуванню в Скайпі - він зрозумів, що щось в мені його чіпляє. Завдяки тому, що я не боюся висловлювати свою думку і показувати справжні емоції – він побачив мене справжню", - пише учасниця реаліті-шоу.

За її словами, більшість пар, які знаходили один одного на проекті "Холостяк" в реальному житті дуже швидко розлучалися. "Як думаєте, до якого числа пар ми з Мішею ставимося? 1 - ми розійшлися, 2 - ми разом", - запропонувала Анна шанувальникам вгадати їх секрет.

Звичайно ж такий пост дівчини викликав бурхливе обговорення в коментарях: "Дуже сподіваюся, що ви разом, і вас не чіпляє вся отрута, яку люди тут випускають. Любові вам великий превеликий!", "Звичайно разом", "Звичайно розійшлися", "Розійшлися", "Хотілося б, звичайно ж, щоб були разом, але сюжет наступного випуску говорить про розрив".

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