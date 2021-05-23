Анна Богдан, яка стала переможницею шоу "ХОлостяк 11" звернулася до Михайла Заливако після фіналу

У п'ятницю, 21 травня, відбувся фінальний випуск популярного реаліті "Холостяк 11", який викликав хвилю гніву в мережі через вибір чоловіка. Анна Богдан стала переможницею, що і розлютило фанатів проекту. Головний герой Михайло Заливако заявив, що закохався, і вручив дівчині кільце, хоча в подібні слова багато хто не повірив.

Ігноруючи критику, Анна вирішила висловитися про шоу, про свої почуття і розкрити думку з приводу фіналу. Не обійшлося без звернення до нового коханого.

«Проект "Холостяк" - це машина, роботу якої забезпечує огроооомная команда, яка зробила цей проект таким романтичним, який він є🌹спасибі неймовірним учасницям! Було дуже багато гідних дівчат! І Я бажаю кожній з них знайти своє щастя❤️

Проект» Холостяк " - це найяскравіша подія в моєму житті! Дякую всім тим, хто навіть побічно, але брав участь у його створенні❤️ Міша! Спасибі тобі за те, що так увірвався в моє життя! Спасибі що зробив вибір, навіть якщо когось він не влаштовує! Спасибі тобі за тебе❤️", - написала Анна.

Користувачі знову не стримувалися:

"Вітаю 😍❤️; Пафос і порожнеча; для вас це був просто проект, на жаль; відстійний фінал🤮; в житті всі роблять помилки😕; вітаю, звичайно. Але не від щирого серця; щастя вам!❤ ️ Любіть і будьте коханими незважаючи на думку оточуючих. Життя потрібно проживати так як хочеш ти, а не так як вважають інші...; Пояс цей на сукні як жлобство якісь; відстійний фінал-відстійний вибір відстійного холостяка".

Нагадаємо, в останньому ефірі "Холостяка-11" за серце бізнесмена Михайла Заливако боролися не двоє, а відразу троє дівчат. Причому однією з них стала раніше пішла з шоу Юлія «Зайка». Чоловік ще з першої вечірки дивував публіку, коли вирішив залишити в шоу всіх 29 учасниць, і продовжував приголомшувати сміливими рішеннями. Навіть фінал користувачі жорстко засудили.

Під час фінальних побачень чоловік розпрощався з Розалі, заявивши, що у них немає спільного майбутнього. А вже у фіналі Михайло згадав про минулий за три місяці. Очевидно, зізнатися в коханні Михайло зміг тільки одній. І нею стала Ганна Богдан. З Юлею "зайчиком" Заливако попрощався, зізнавшись, що не любить її.

Нагадаємо, що несподіваний поворот на" Холостяку", кого" забракувала " мама Заливако.

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