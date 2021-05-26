Внучка судьи шоу "Танці з зірками" Григория Чапкиса, итальянская актриса Анна Сафрончик покорила необычной красотой

Как пишет Politeka.net, 40-летняя внучка известного украинского хореографа давно живет и строит карьеру в Италии. Анна Сафрончик прекрасно выглядит, поэтому регулярно балует своих многочисленных подписчиков яркими фотографиями.

На свежих фото Анна позировала на диванчике в черном миниатюрном платье. Она засветила стройные ножки, впечатлив разрезом. Но все внимание поклонников было приковано к голубым глазам актрисы, которые на этом фото выглядели особенно сказочно. Худоба Анны выгодно подчеркнула ее элегантный стиль.

«Можете ли вы порекомендовать посмотреть сегодня вечером хороший новый сериал?!», - обратилась за помощью к поклонникам Анна.

В комментариях ей стали оставлять массу советов, но не оставили красотку и без комплиментов.

«Идеальное лицо», «Вы такая красивая, Анна», «Макияж такой вам очень идет», «Эти глаза сводят меня с ума», «Похожа на инопланетянку», «Космическая красотка», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Анна Сафрончик позволила фанатам заглянуть в свою спальню.

Напомним, что 40-летняя внучка Чапкиса из "Танців з зірками" в мини показала, чем лучше молодых: "Красота никогда не уходит".

А еще Politeka писала, что 40-летняя внучка Чапкиса приняла эффектную позу в платье с кружевом, поразив поклонников: "Какая ты красивая".

Также Politeka сообщала, что 40-летняя внучка Чапкиса в майке с глубоким декольте показала, как сохраняет молодость: домашние кадры.