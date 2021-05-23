Внучка легендарного українського танцюриста і судді шоу «Танці з зірками " Григорія Чапкіса показала, як доглядає за обличчям, підтримуючи свою красу
40-річна модель і актриса Анна Сафрончик, яка живе в Італії і успішно розвиває там свою кар'єру, поділилася новими кадрами в розділі сторіз свого Instagram. Про це повідомляє Politeka.net.
Красуня завжди славилася своїм моложавим виглядом, адже по її обличчю ні за що не скажеш, що їй 40. Періодично Сафрончик ділиться з фанатами секретами своєї краси, публікуючи Короткі відео з порадами.
Цього разу актриса показала частину своєї щоденної б'юті-рутини з використанням сироватки для обличчя. При цьому, Сафринчик показала себе без косметики. На кадрах вона здалася перед камерою в простій домашній майці з глибоким декольте і пов'язці для волосся. Її обличчя було абсолютно чистим.
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Тим самим Анна довела, що може похвалитися природно красою, для якої не потрібна косметика.
Раніше ми писали, що Сафрончик дозволила фанатам зазирнути в свою спальню. Як видно, модель прилягла на м'яке ліжко і схопилася за телефон, набираючи номер доставки їжі.
Перед камерою Сафрончик з'явилася в скромному образі-на ній коротенькі світлі шортики і сірий светр.
Нагадаємо, 40-річна внучка Чапкіса з "Танців з зірками" в міні показала, чим краще молодих: "краса ніколи не йде".
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