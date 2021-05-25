Внучка Народного артиста України, судді шоу "Танці з зірками" Григорія Чапкіса, 40-річна Анна Сафрончик, вразила позою в сукні

Дочка тенора Євгенія Сафрончика і балерини Лілії Чапкіс, Анна Сафрончик, вражає зовнішністю, передає Politeka.net. З підліткового віку красуня живе в Італії, де вона в 17 завоювала титул «Міс Тоскана».

За кордоном красуня побудувала успішну кар'єру моделі і актриси.

Зірка активно веде сторінку в Instagram, в якій публікує фото в різних образах. До лова, на Анну підписані 533 тисячі користувачів мережі.

На нових кадрах красуня позувала в білій сукні з мереживом. Внучка Чапкіса розкинулася на кріслі, непристойно, задерши ніжку. В руках вона тримала чашку і посміхалася.

"Добрий день🌸 🌷 🌺 😽", - підписала фото артистка.

За дві години публікація зібрала понад 9000 лайків і багато коментарів.

"Ідеально 😍«,» з новим днем«, » яка ти красива❤️«," Божественна, від кінчика волосся до красивих ступень.«, "Доброго ранку тобі❤️", "завжди прекрасна ❤️«," 🥰 🥰 🥰 доброго ранку з Венеції💪 😁", "Привіт як справи», «доброго ранку мила Анна 😍❤️», «які гарні ніжки😍 😍», «доброго ранку красуня, Анна", "Ух, які ніжки !!!! 👏 👏 👏 ",- написали користувачі мережі.

Зазначимо, Анна ретельно доглядає за собою, через що вона виглядає набагато молодше свого віку.

В її Instagram є багато постів про сироватки для обличчя і тіла, а також про зволожуючі креми.

Нагадаємо, 40-річна внучка Чапкіса в яскравому бікіні показала, як стати королевою пляжу: "прекрасна русалка".

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