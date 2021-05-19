Внучка легендарного хореографа Григорія Чапкіса з "Танців з зірками", Анна Сафрончик показала себе на прогулянці
Як пише Politeka.net, 40-річна внучка Чапкіса вже давно переїхала до Італії, де стала популярною актрисою і моделлю. У 90-х роках красуня навіть ставала переможницею "міс Тоскана". Зараз дівчина активно веде соціальні мережі, де ділитися цікавим контентом.
Цього разу Анна опублікувала фото, де позувала в жовтому міні. Красуня сіла на траву біля доріжки, хвалячись розкішними ніжками і яскравою посмішкою.
"Чарівні фарби травня", - написала Анна під фотографією.
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Фанати поставили понад 4 тисячі лайків і написали коментарі:
"Ти красуня, яку я не можу описати", "чудова", "чудова Анна розважається", "чудово красиво", "для тебе краса ніколи не йде, чудово", "ти суцільна весна", "найкрасивіша жінка ... у світі ...", Де це гарне місце, де нікого немає?".
Повідомлялося, що Анна Сафрончик, внучка Григорія Чапкіса, насолоджується відпусткою і радує фанатів яскравими кадрами.
Так, Сафрончик опублікувала нові знімки, показавши як прогулюється по пляжу в стильному вбранні. Анна була в рваних джинсах, білій футболці і легкому жакеті.
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