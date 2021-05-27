Любопытные кадры с певицей Тиной Кароль появились в Сети. Артистка проговорилась о своих сокровенных желаниях

На одной из фан-страничек 36-летней Кароль в Инстграм опубликовали архивное видео 2019 года, на котором звезда прокомментировала предстоящую свадьбу судьи из "Танців з зірками" Екатерины Кухар с артистом балета Александром Стояновым, передает Politeka.net (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

За кулисами у Тины спросили: "А вы знаете, что сегодня будет свадьба Кати Кухар?"

"Я тоже хочу", - призналась та, немного с грустью посмотрев прямо в камеру.

Напомим, 15 сентября два года назад прима-балерина Кухар и Стоянов сыграли пышную свадьбу в прямом эфире шоу «Танці з зірками». Это было в первый и последний раз, когда в истории шоу на паркете состоялась свадьба. Трогательную церемонию тогда вели Юрий Горбунов и Кароль.

Фанаты дополнили это видео кадрами Тины с Даном Баланом, экс-тренером "Голосу країни", с которым ей уже пару лет как приписывают роман. Многие поклонники артистки мечтают, чтобы экранный флирт звезд оказался на самом деле чем-то большим.

"Самая красивая невеста 😻❤️"; "Это просто💔"; "Наши самые лучшие молодожены😍"; "Дан цветёт. И пахнет при виде Тины"; "Если есть за кого, будьте счастлива, Тина"; "Такая грусть в глазах промелькнула, когда сказала "Я тоже хочу"🥺😢"; "А мы то как хотим❤️", - комментировали в Сети.

Ранее мы рассказывали, что Балан обескуражил публику постом-признанием, раскрыв правду о своих отношениях с Кароль. По словам 42-летнего молдавского певца, между ними всего лишь дружба и симпатия - все остальное - выдумка фанатов.

Напомним, Тина Кароль на кадрах в постели переборщила с откровенностью и показала лишнее: "На грани..."

Также Politeka писала, Тина Кароль закатила сцену ревности известному ведущему: "Кто здесь была до меня?".