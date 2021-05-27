Известная украинская певица Надя Дорофеева, судья Голоса страны",показала, как проводит время с Дантесом
Как пишет Politeka.net, Надя Дорофеева стала очень известной певицей благодаря группе "Время и Стекло". Но коллектив уже прекратил существование и красотка занялась сольной карьерой. Не забывает красотка и о социальных сетях, где активно делиться контентом.
На новых кадрах, которые Надя опубликовала в Инстаграм, показала как проводит время с Дантесом. Красотка была в рубашке и штанах, не сделав даже макияж. Дорофеева взяла электро-гитару в руки, сыграв на ней.
"Рок - это не просто", - написала Надя под кадром.
Подросшая дочь Пугачевой и Галкина произвела фурор в Сети одним кадром: «Копия мамочка, такая же…»
Стихия и холод идут на Украину: где начнет заливать уже в ближайшие дни
Новая "ссора" Ксении Мишиной с Эллертом обрастает подробностями: "Грустно..."
Торнадо пронеслось по Украине, появились фото разрушений: "Слетели крыши и повалены деревья"
Настя Каменских в мини-бикини заставила мужчин завидовать Потапу: "Самая вкусная Баунти"
На втором стори Надя продолжила играть, подписав кадр:
"Мое почтение всем гитаристам".
Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии под публикацией, ведь в сторис Инстаграм нет таких функций.
Сообщалось, что популярная певица Надя Дорофеева призналась, почему распалась группа "Время и Стекло".
Так, по словам Нади, в какой-то момент они с Позитивом поняли, что уже ничего не могут поменять в группе, как будто уперлись в потолок. "Сложилась такая ситуация, что все настолько любили этот стиль, что как только мы делали шаг в сторону – не принимали. Тяжело было людям принять. И мы поняли, что хотим группу закрыть красиво, мы хотим сделать это сами, своими руками.
Напомним, Дорофеева рассказала о том, как изменила свою жизнь
А еще Politeka писала, что Дорофеева в модных лосинах напомнила Тину Кароль из клипа «Скандал»
Также Politeka сообщала, что победитель "Голосу країни" в объятиях Дорофеевой объявил о важном достижении