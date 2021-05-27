Известная украинская певица Надя Дорофеева, судья Голоса страны",показала, как проводит время с Дантесом

Как пишет Politeka.net, Надя Дорофеева стала очень известной певицей благодаря группе "Время и Стекло". Но коллектив уже прекратил существование и красотка занялась сольной карьерой. Не забывает красотка и о социальных сетях, где активно делиться контентом.

На новых кадрах, которые Надя опубликовала в Инстаграм, показала как проводит время с Дантесом. Красотка была в рубашке и штанах, не сделав даже макияж. Дорофеева взяла электро-гитару в руки, сыграв на ней.

"Рок - это не просто", - написала Надя под кадром.

На втором стори Надя продолжила играть, подписав кадр:

"Мое почтение всем гитаристам".

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии под публикацией, ведь в сторис Инстаграм нет таких функций.

Сообщалось, что популярная певица Надя Дорофеева призналась, почему распалась группа "Время и Стекло".

Так, по словам Нади, в какой-то момент они с Позитивом поняли, что уже ничего не могут поменять в группе, как будто уперлись в потолок. "Сложилась такая ситуация, что все настолько любили этот стиль, что как только мы делали шаг в сторону – не принимали. Тяжело было людям принять. И мы поняли, что хотим группу закрыть красиво, мы хотим сделать это сами, своими руками.

Напомним, Дорофеева рассказала о том, как изменила свою жизнь

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