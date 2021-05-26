Андрей Данилко в образе Верки Сердючки зажег в Турции

Как пишет Politeka.net, соответствующими кадрами поделилась Ксения Попова из нового состава ВИА Гры. 25-летняя красотка сейчас отдыхает на солнечном курорте и активно показывает фото и видео на своей странице в Инстаграм.

Блондинка уже показала, как принимает загар.

Также красотка блеснула фигурой у бассейна.

Ксения Попова со своими коллегами по группе не пропустила и выступление Верки Сердючки.

Девушки зажгли под давно известные композиции, такие как «Дольче Габбана», «Я не поняла».

Солистки ВИА Гры танцевали и подпевали Сердючке.

"Я иду такая вся..." - пели красотки.

Отметим, что Данилко решил отойти от привычного репертуара Сердючки. Так, осенью 2020 года вышел новый мини-альбом, который можно считать настоящим прорывом после продолжительной паузы. Предыдущий альбом Сердючки вышел в 2011 году.

В мини-альбом Sexy вошло четыре песни на английском языке: Make It Rain Champagne, Disco Kicks, Swedish lullaby и Sexy. Композиции заметно отличаются от обычного репертуара Сердючки.

Данилко рассказывал, что новый альбом он приготовил специально для европейской публики, и даже в шутку называл себя «евроСердючкой».

Напомним, звезда "Х-Фактора" и новой "ВИА Гры" Попова показала идеальные формы в узкой маечке.

Также Politeka сообщала, что звезда "Х-Фактора" и новой "ВИА Гры" показала результат манипуляций с внешностью.

Также Politeka писала, что звезда «Х-Фактора» и новой «ВИА Гры» полностью разделась, едва прикрыв прелести волосами.