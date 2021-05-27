У "Холостячки" Ксении Мишиной очень теплые и дружеские отношения со своей мамой Натальей

Последняя, как известно, помогает актрисе с воспитанием ее 9-летнего сына. А недавно Мишина призналась, как сильно ценит все, что делала и делает для нее родительница.

"Лучшей мамы для меня не существует, даже в моменты самых сильных обид. Мы многое с тобой прошли, но ты всегда была рядом, сильная, независимая, любящая всем сердцем", - с теплом отозвалась актриса.

В последнее время в Сети заговорили о ссоре Мишиной с победителем "Холостячки" Александром Эллертом, с которым они вместе уже почти полгода. Поклонники парочки обратили внимание, что Ксения перестала появляться в "сториз" возлюбленного, как, впрочем, и он у нее. Кроме того, они отписались со страничек друг друга в Инстаграм.

Как хорошо, что в это непростое, видимо, для Мишиной время, есть кому ее поддержать. На новых кадрах, которыми звезда поделилась в "сториз", она показала, как проводит время с мамой, посетив кафе, передает Politeka.net.

Несостоявшаяся теща Эллерт удивила сходством с дочкой.

"Мам, хочешь сильно пончик?", - спросила у нее Ксения.

"Ммм, как хочется...", - подтвердила Наталья.

"А ешь что? Лимончик?", - продолжила допытываться девушка.

"Угу, с рыбкой", - не сдержала грусти мама "Холостячки".

"Такова женская судьба", - подытожила Мишина.

Ранее в Сети уже обсуждали, как сильно похожа актриса на свою маму. Ксения выкладывала несколько фото из личного архива.

"Что мама, что дочка обворожительны😍"; "Какая прекрасная, маленькая бусинка. Теперь понятно, в кого ты такая красавица, в маму, она у тебя супер красотка.❤️❤️❤️"; "Мама очень красивая!!!❤️❤️😍😍"; "Какая мама красавица! Сразу видно, в кого вы!", - комментировали пользователи.

Напомним, новая "ссора" Ксении Мишиной с Эллертом обрастает подробностями: "Грустно..."