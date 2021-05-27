Легендарный танцор и судья из "Танців з зірками" Григорий Чапкис в исполнении комиков вызвал бурю эмоций не только у зрителей

Так, на YouTube появился новый выпуск проекта со смешными импровизациями Improv Live Show - где отсутствуют заученные роли или "откатанные" до идеала сценарии, а лишь живой диалог и нескрываемые эмоции.

В студии присутствовали несколько звезд, кроме ведущего Александра Педана - хореографы из "Танців з зірками" Алена Шоптенко и Евгений Кот, а также судья этого шоу и коллега Чапкиса Влад Яма, передает Politeka.net.

Комикам на сцене поставили задачу спародировать 91-летнего Григория Николаевича. Им предстояло отвечать на вопросы гостей студии. Приветствие парней в стиле Чапкиса и первый же вопрос заставил Яму согнуться пополам от смеха.

"Как так долго можно нас радовать?", - спросили якобы у легенды паркета.

"Вы удивитесь! Каждый молодой мужчина достоин того, чтобы ему было минимум 79 раз от Рождества Христова, - ответили юмористы и добавили, - Притча! Плыл как-то по течению реки Обь плот. На плоту плыли цыгане. Музыка! Танцы! Отсутствовали. Забыл... мораль".

Следующий вопрос рискнула задать Шоптенко. Девушка только обратилась к "Григорию Николаевичу", как ее оборвали: "Стоп! Давно ты такая красивая?"

"Да, собственно, еще с тех самых танцев, когды вы меня раскрыли, как говорится..."

"Тссс..., - шикнули юмористы, заставив Алену покраснеть, а других взорваться от смеха. - Раскрыл - это секретик".

Яма, в свою очередь, поинтересовался у "Чапкиса", который, как известно, недавно женился в четвертый раз: "Я догадываюсь, в чем ваш секрет долголетия... Как часто нужно менять жену?"

"Голова! Слушай: жена должна быть, как перчатка, одну - надел, вторую - снял, третья - лежит в шифоньере", - метко ответили те.

Пользователи кинулись обсуждать увиденное, делясь своими впечатлениями:

"Ребята, спасибо что поднимаете настроение, вы как бесплатный антидепресант"

"Я под столом уже от Чапкиса, что же дальше - страшно))))"

"Ребята очень остроумные, с очень хорошим чувством юмора и артистизма)))!!!"

"Это мощь, красавцы пацаны, разрываете студию... 😁👍"

Напомним, сын Чапкиса показал, как живет в Америке, похваставшись видом из окна: "Джакузи, альпийские горки..."

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