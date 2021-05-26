Популярная модель и певица 35-летняя Даша Астафьева сообщила радостную новость

Артистка ни раз доказывала, что она не только красива, но также имеет доброе сердце, передает Politeka.net. Звезда любит животных. В частности, у красотки дома живут собаки с кличками Чичико и Луна.

В своем новом посте в Инстаграм артистка рассказала интересную новость. Оказывается, артистка забрала себе еще одну четырехлапую "малышку" из приюта.

Певица опубликовала несколько фото, на которых держит щенка. Сама Даша выглядела восхитительно - в длинном платье и с красивой прической.

"Я не знаю слов песни из мультфильма Король Лев, но представьте, что сейчас звучит та, когда обезьяна держит маленького Симбу на руках и показывает всем жителям долины", - написала артистка.

Астафьева рассказала, что назвала собаку Эллис, а приехала та "из родных краев", Никополя.

"Землячка! Теперь маме и папе будет точно не скучно! И нам рядом) Я не буду рассказывать сколько ужасов натерпелся этот ребенок... но, все мы рады, что она жива и здорова) и теперь уж точно будет счастлива!", - написала модель.

Звезда надеется, что история спасения щенка вдохновит остальных людей.

За час публикация собрала более 10 тысяч лайков и много комментариев:

"Кайф 💔❤️", "Оуууу❤️❤️❤️", "Класс будто в раю", "Даша, спасибо вам за ваше большое сердце ❤️", "Дашенька, счастье Вам в дом....❤️❤️❤️ Спасибо Вам за Ваше доброе сердце.🙌 А малышке расти здоровенькой", "Какие вы красивые 😍😍😍😍🤗".

Напомним, что Даша Астафьева в шелковой пижаме раскрыла секрет своей привлекательности: "Я постоянно...".

Как сообщала Politeka, как Даша Астафьева изменилась с годами, от бунтарки не осталось и следа: "Похожа на Монику Белуччи".

Также Politeka писала, что модница Даша Астафьева выгуляла новое платье на отдыхе, в сети оценили: "На тебе даже пакет...".