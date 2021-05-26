Популярная модель и певица 35-летняя Даша Астафьева сообщила радостную новость
Артистка ни раз доказывала, что она не только красива, но также имеет доброе сердце, передает Politeka.net. Звезда любит животных. В частности, у красотки дома живут собаки с кличками Чичико и Луна.
В своем новом посте в Инстаграм артистка рассказала интересную новость. Оказывается, артистка забрала себе еще одну четырехлапую "малышку" из приюта.
Певица опубликовала несколько фото, на которых держит щенка. Сама Даша выглядела восхитительно - в длинном платье и с красивой прической.
"Я не знаю слов песни из мультфильма Король Лев, но представьте, что сейчас звучит та, когда обезьяна держит маленького Симбу на руках и показывает всем жителям долины", - написала артистка.
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Астафьева рассказала, что назвала собаку Эллис, а приехала та "из родных краев", Никополя.
"Землячка! Теперь маме и папе будет точно не скучно! И нам рядом) Я не буду рассказывать сколько ужасов натерпелся этот ребенок... но, все мы рады, что она жива и здорова) и теперь уж точно будет счастлива!", - написала модель.
Звезда надеется, что история спасения щенка вдохновит остальных людей.
За час публикация собрала более 10 тысяч лайков и много комментариев:
"Кайф 💔❤️", "Оуууу❤️❤️❤️", "Класс будто в раю", "Даша, спасибо вам за ваше большое сердце ❤️", "Дашенька, счастье Вам в дом....❤️❤️❤️ Спасибо Вам за Ваше доброе сердце.🙌 А малышке расти здоровенькой", "Какие вы красивые 😍😍😍😍🤗".
Напомним, что Даша Астафьева в шелковой пижаме раскрыла секрет своей привлекательности: "Я постоянно...".
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