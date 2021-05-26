Известная украинская ведущая Екатерина Осадчая показала живописный вид, который открывается во дворе их с Юрием Горбуновым особняка
Знаменитость поделилась атмосферным кадром в разделе Сториз своего Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.
Как известно, звездные супруги владеют двухэтажным элитным домом в поселке Романков под Киевом, недалеко от известной Конча-Заспы. Как сообщалось в программе «Викриття» на телеканале Кyiv Live, супруги разместили на своих 13 сотках два дома: один для себя, а второй – для гостей.
На новом фото Осадчая показала, как выглядит их двор в один из самых живописных отрезков дня – во время заката. На снимке можно заметить часть самого особняка с кирпичной облицовкой, а также деревья, кусты и газон.
Главным элементом снимка стало садящееся солнце, лучи которого окрасили все в золотистый цвет.
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«Золотой час», - подписала снимок Осадчая. Стоит отметить, что так называют период дня перед закатом, когда свет солнца выглядит более красным и мягким, чем когда светило высоко в небе.
Отметим также, что особняк Осадчей и Горбунова расположен в поселке закрытого типа, который охраняется собственной службой безопасности. Стоимость домов там составляет от 13 до 42 миллионов гривен в зависимости от размера участка.
Соседями ведущих стала другая звездная пара – Потап и Настя Каменских.
Напомним, Горбунов показал, чем занимается с маленьким сыном по вечерам, умилив поклонников: «Теперь еще дочку…».
Как сообщала Politeka, Осадчая засветила их с Горбуновым элитный особняк по соседству с Каменских: бассейн и домик для гостей.
Также Politeka писала, что Горбунов рассказал, что его связывает с Решетником из «Холостяка»: «Наша с Гришей миссия…».