Бывшая жена известного украинского певца Позитива Анна Андрийчук рассказала, чем занимается после развода и о чем сейчас жалеет

Не так давно Алексей Завгородний (настоящее имя Позитива) и его жена Анна объявили о разводе после 13 лет отношений. При этом, они подчеркнули, что сохранили хорошие отношения и остались друзьями.

На своей странице в Инстаграм Анна, которая занимается дизайном одежды, решила ответить на вопросы своих подписчиков. Об этом пишет Politeka.net. В частности, она рассказала, чем занимает свои дни.

«Стараюсь заниматься всем, что приносит удовольствие именно на данный момент. Сейчас хочется пробовать все новое, если честно. Только сегодня говорила, что хочу попробовать научится играть на барабанах», - призналась Андрийчук.

Она также ответила на вопрос, о чем сейчас жалеет.

«Никогда ни о чем не жалела», - коротко и откровенно написала Анна.

Кроме того, Андрийчук рассказала, что обожает детей и давно мечтает о своих.

Помимо рассказов о себе дизайнер также дала несколько советов подписчицам. Так, одна девушка спросила ее, как пережить расставание, если все еще любишь бывшего.

«Может, это еще не конец? Позволяйте себе быть в этом состоянии и проживать его», - ответила Анна.

Напомним, экс-жена Позитива без штанов покрасовалась у окна, удивив откровением: "Никогда не любила...".

Как сообщала Politeka, Каменских с Потапом решили не сдерживать страсть на публике, тронув экс-жену Позитива: романтическое видео.

Также Politeka писала, что Позитив прервал молчание о разводе после 13 лет отношений: "Я ее очень люблю".