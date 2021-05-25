Известный исполнитель Алексей Завгородний (Позитив) рассказал о разводе с женой Анной

Как сообщает Politeka.net, известный украинский исполнитель Алексей Завгородний, более известный как Позитив из "Время и Стекло" недавно побывал на церемонии награждения украинской премии "Юна". Там он дал короткое интервью программе "ЖВЛ", в котором прокомментировал свой развод с подругой Насти Каменских Анной Завгородней.

Оказалось, что Алексей и Анна, которые были вместе 13 лет, развелись еще до карантина, однако оба скрывали этот факт от общественности. По словам Позитива, он не любит выносить на публику подробности личной жизни, и для него стало неожиданностью, что бывшая жена рассказала о разрыве в реалити-шоу "Девочки рулят", которое утроила Каменских. Однако артист признался, что они с Анной сохранили дружеские отношения после развода.

"Главное, что я ее очень люблю, как человека. И самое главное, чтобы не было никакой токсичности в этом расходе. Мы не враги. Столько времени вместе пробыть, через что мы прошли… Я могу только любить и уважать такого человека. Поэтому мы всегда, конечно же, останемся друзьями", - заявил Алексей Завгородний.

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