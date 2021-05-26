Избранник "Холостячки", комик Александр Эллерт, поделился деталями о своем здоровье
Пара актрисы Ксении Мишиной и комика Александра Эллерта образовалась благодаря популярному проекту, передает Politeka.net. Влюбленные продолжают строить отношения вне шоу.
К слову, Мишина уехала в Хорватию, где снимается в одном из сериалов.
А тем временем в Украине Эллерт рассказал, что врач вынес ему суровый или неутешительный вердикт. Как оказалось, комик побывал на приеме у стоматолога, который не разрешил ему употребление одного из сладких напитков.
"Стоматолог сказал, что до воскресенья я пью "Кока-Колу", а потом больше никогда в жизни. Сколько литров я выпью до воскресенья, знает только завод "Кока-Колы"", - поделился Эллерт.
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На кадрах комик пил напиток из стакана.
"Последние кока-кольные деньки", - подписал он видео.
Напомним, пользователи сети стали подозревать, что Ксения Мишина и Александр Эллерт расстались.
Фанаты обратили внимание на один из последних постов Мишиной в Инстаграм, где она внезапно заговорила о боли, ревности и кредите доверия. Слова актрисы связали с Эллертом, а внимательные люди отметили, что актриса отписалась от странички возлюбленного.
Однако пока это неясно, что происходит между влюбленными.
К слову, то, что Мишина и Эллерт перестали выкладывать совместные истории в сети ни о чем не говорит, ведь оба находятся в разных странах.
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