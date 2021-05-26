Избранник "Холостячки", комик Александр Эллерт, поделился деталями о своем здоровье

Пара актрисы Ксении Мишиной и комика Александра Эллерта образовалась благодаря популярному проекту, передает Politeka.net. Влюбленные продолжают строить отношения вне шоу.

К слову, Мишина уехала в Хорватию, где снимается в одном из сериалов.

А тем временем в Украине Эллерт рассказал, что врач вынес ему суровый или неутешительный вердикт. Как оказалось, комик побывал на приеме у стоматолога, который не разрешил ему употребление одного из сладких напитков.

"Стоматолог сказал, что до воскресенья я пью "Кока-Колу", а потом больше никогда в жизни. Сколько литров я выпью до воскресенья, знает только завод "Кока-Колы"", - поделился Эллерт.

На кадрах комик пил напиток из стакана.

"Последние кока-кольные деньки", - подписал он видео.

Напомним, пользователи сети стали подозревать, что Ксения Мишина и Александр Эллерт расстались.

Фанаты обратили внимание на один из последних постов Мишиной в Инстаграм, где она внезапно заговорила о боли, ревности и кредите доверия. Слова актрисы связали с Эллертом, а внимательные люди отметили, что актриса отписалась от странички возлюбленного.

Однако пока это неясно, что происходит между влюбленными.

К слову, то, что Мишина и Эллерт перестали выкладывать совместные истории в сети ни о чем не говорит, ведь оба находятся в разных странах.

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