Ани Лорак показала кадры pre-party фестиваля «Жара» в Москве

Как сообщает Politeka.net, певица показала видео с мероприятия на своей странице в Инстаграм.

Звездными гостями вечера также стали Григорий Лепс, Лариса Долина, Анита Цой, Эмин Агаларов, Глюкоза, Александр Панайотов, Денис Клявер, Анатолий Цой, Звонкий, Наталья Подольская, Ханна и Пашу, Алена Свиридова, Яна Кошкина, Юлия Барановская и многие другие.

Ани Лорак записала короткое видео, сидя за столом. «Каменной стеной летали журавли. Ты так хотела вновь коснуться нашей любви», - играла песня Brandon Stone на фоне.

Лорак поиграла губами на камеру и засветила глубокое декольте.

Также она показала сидящую рядом Ларису Долину. 65-летня певица недавно восхитила поклонников, похудев на 21 килограмм за полгода.

Ей запретили есть некоторый набор продуктов. Он включал фрукты, ягоды, морковь, брокколи, яйца, икру, торты, вафли, хлеб, лук, чай, молочные и кисломолочные продукты. При этом разрешили употреблять все виды мяса, кроме говядины и телятины, любую птицу, рыбу, томаты, огурцы, красный перец, свеклу, кофе.

Певица стала питаться всего два раза в день, а после 15 часов прекращает есть вообще. Голодание продолжается 18 часов до следующего дня. Звезда утверждает, что свыкалась с пищевыми ограничениями около 20 дней, а потом привыкла.

Напомним, 65-летняя Лариса Долина ошарашила внешностью с черными кругами под глазами: "Я испугалась"

Как сообщала Politeka, Ани Лорак в кожаных лосинах и на платформе удивила новым образом: "Ах, как хочется быть выше".

Также Politeka писала, что Меладзе после скандала с Ани Лорак решил приехать в Украину: "Это просто дно".