Известная украинская художняя гимнастка Анна Ризатдинова, которую поддерживал Влад Яма на "Танцях з зірками", показала себя и рассказала о Каире
Как пишет Politeka.net, Анна Ризатдинова является популярной украинской гимнасткой, которая успела завоевать множество медалей на международной арене. Красотка также участвовала в проекте "Танці з зірками", где ее поддерживал Влад Яма. Сейчас девушка активно ведет социальные сети, где делиться многим интересным.
В этот раз Анна опубликовала фото, на котором позировала в майке и штанах. Девушка забралась на верблюда, улыбаясь перед фотографом.
"Мои впечатления от Каира.
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Я впервые была в Египте. Ожидания были огромные, потому что мне очень нравится всё, что связано с Древним Египтом! Восторгают пирамиды, мумии, папирус и все изобретения древней цивилизации.
К сожалению, нынешний Каир полностью разочаровал! Мусор на улицах, отсутствие нормальных дорог и тротуаров. Движение машин вгоняло меня в ужас, ведь такое чувство, что правила дорожного движения в Каире отсутствуют. И складывается впечатление, что там не уважают свои достопримечательности", - написала Анна.
Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:
"Аня я этот ужас с дорогами и мусором до сих пор помню,когда мы с мужем впервые полетели в Египет в 2008 году", "Каир такой был и 30 лет назад...для них это норм".
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