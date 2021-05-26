Популярная украинская ведущая Катя Осадчая, которая недавно объявила, что готовится стать мамой третий раз, показала, как выглядит сейчас

Не смотря на свое положение звезда не сидит на месте и активно принимает участие в разных проектах. Телеведущая успела сняться не в одном шоу, съездить на тематические вечера и даже презентовала специальную коллекцию вещей, разработанных вместе с дизайнером Андре Таном.

Похоже, что и новое фото Осадчая сделала вне дома, оскольку интерьер ее с Горбуновым загородного особняка отличается лаконичностью, а в сторис телеведущая показала селфи в вычурном зеркале с золоченой рамой.

«Casual in luxury», - подписала снимок звезла.

Осадчая запечалена в розовом томе с делольте, розовом пиджаке, а также легких светлых брюках и кроссовках. Волосы Катерина собрала в пучок, и похоже, решила не наносить макияж.

К слову, телеведущая считается одной из самых модных девушек страны. Создавать броские образы Кате помогают дизайнеры и стилисты.

Телеведущая в День вышиванки показала себя в стильном образе - в белой рубашке с пышными рукавами в вышивке и в горчичном вышитом платье.

Напомним, Горбунов показал, чем занимается с маленьким сыном по вечерам, умилив поклонников: «Теперь еще дочку…».

Как сообщала Politeka, Осадчая засветила их с Горбуновым элитный особняк по соседству с Каменских: бассейн и домик для гостей.

Также Politeka писала, что Горбунов рассказал, что его связывает с Решетником из «Холостяка»: «Наша с Гришей миссия…».