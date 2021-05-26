Певица и актриса Дженнифер Лопес славится своей отменной фигурой и идеальной внешностью
Как передает Politeka.net, 51-летняя звезда не стесняется показывать себя без макияжа и фотошопа. Она прекрасно выглядит на сцене, но и в жизни может дать фору многим более молодым звездам. Весь секрет в физической активности и здоровом образе жизни, который ведет актриса.
На свежих фото, которые были сняты для рекламы крема, Лопес позировала без грамма косметики. Она была в купальнике, поэтому в кадр попала спина и обнаженные плечи звезды. Она напрягла мышцы, продемонстрировав отменную физическую форму. Загорелая кожа идеально гармонировала с цветущим лицом артистки.
В комментариях под постом с рекламой певице оставили массу приятных слов.
«Поражен твоей красотой», «Королева», «Ты выглядишь превосходно», «Какая милая», - пишут пользователи сети.
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Ранее мы писали, что Дженнифер Лопес впечатлила откровенным нарядом на сцене. Несмотря на то, что летом звезде исполняется 52 года, она и не думает становиться скромнее. Джей Ло предпочитает делать акцент на своей фигуре еще больше, чем прежде. Она без сомнений надевает пикантные боди, которые демонстрируют во всей красе ее стройные ножки и округлые бедра.
Напомним, что Лопес отбросила смущение, показав подкачанную фигуру в платье с огромными вырезами: "Хорошая работа, Дженни".
Как сообщала Politeka, 51-летняя Лопес в платье рубашке забыла прикрыть декольте, показав лишнее на улице: фото.
Также Politeka писала, что Лопес в купальнике с декольте показала, чем может удивить на пляже в 51 год: "Обаяния через край".