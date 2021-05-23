Актриса і співачка Дженніфер Лопес у сріблястому відкритому платті здивувала підтягнутими формами

Популярна артистка при кожній появі на сцені намагається показати максимально багато краси. Відкриті наряди зірки не залишаються без уваги, адже Лопес часто експерементує і досить сміливо заявляє про себе

На одному з фото, представлених на фан-сторінці в Instagram, було показано, як зірка відчуває себе перед камерами. Ще під час підготовки до публічної появи Дженніфер продемонструвала силу привабливості в вбранні з блискіток.

Срібляста тканина з переливами зробила акцент на засмаглій шкірі Лопес, а нюдовий макіяж доповнив екстравагантний образ. Упор на пишні форми і одночасно з тим підкачану фігуру не міг залишити байдужими фанатів, адже відразу видно, як багато 51-річна зірка тренується заради такого ефекту.

Раніше фанати показали, як Дженніфер вирушила на тренування в блискучому топі і такого ж кольору лосинах, білі кросівки і срібляста сумочка доповнили цибулю. Фотограф зловив актрису в різних ракурсах, тим самим продемонструвавши її м'язисті форми у всій красі.

Користувачі з ентузіазмом кинулися коментувати побачене.

"Вона моя королева, але мені не подобається цей наряд, зовсім", " чудова😍❤️", " ми занадто далеко від її спортзалу. 😢 ", "В спортзал з сумкою за 300k! Дійсно!!!", "Чарівна як обличчям, так і зі спини - ти, як завжди, чудова. ❤ ️ ", "Вау!! Ось це міць! Ви сияете! Казково, як завжди!". "Від такої кількості вправ її ноги стають дуже худими внизу😢", "клянуся, її дупа здавалася набагато більше, коли я був молодшим".

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