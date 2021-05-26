Внучка легендарного украинского танцора и судьи шоу «Танці з зірками» Григория Чапкиса показала, как за ней следят на улицах Италии

Как передает Politeka.net, Анна Сафрончик переехала в Италию, когда ей было всего 13 лет. Украинка сумела построить в Италии успешную карьеру модели и актрисы. Судя по всему, Анна настолько известна в стране, что за ней неустанно следят папарацци.

Это стало ясно из последних сторис звезды. 40-летняя актриса показала, как встретилась с другом за обедом. Она сняла селфи, продемонстрировав поклонникам своего собеседника.

Позже Анна показала, что через улицу за ней следило сразу несколько фотографов. Анна начала снимать их в ответ, комментируя что-то на итальянском языке. Женщина смеялась и, вероятно, с легкостью отнеслась к сложившейся ситуации.

«Время папарацци», - подписала видео Анна.

Ранее мы писали, что Анна Сафрончик показала, как ухаживает за лицом, поддерживая свою неувядающую красоту. В свои 40 лет актриса выглядит превосходно. Иногда она делится с поклонниками секретами красоты, публикуя короткие видео с советами. На этот раз актриса показала часть ежедневного ухода за лицом с использованием сыворотки.

Напомним, что моложавая внучка Чапкиса в мини-шортиках позволила заглянуть в свою спальню: "День полного расслабления".

Как сообщала Politeka, 40-летняя внучка Чапкиса в черном мини приняла эффектную позу на диване: «Космическая…».

Также Politeka писала, что 40-летняя внучка Чапкиса приняла эффектную позу в платье с кружевом, поразив поклонников: "Какая ты красивая".