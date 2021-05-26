Внучка судді шоу "Танці з зірками" Григорія Чапкіса, італійська актриса Анна Сафрончик підкорила незвичайною красою

Як пише Politeka.net, 40-річна внучка відомого українського хореографа давно живе і будує кар'єру в Італії. Анна Сафрончик прекрасно виглядає, тому регулярно балує своїх численних підписників яскравими фотографіями.

На свіжих фото Анна позувала на диванчику в чорній мініатюрній сукні. Вона засвітила стрункі ніжки, вразивши розрізом. Але вся увага шанувальників була прикута до блакитних очей актриси, які на цьому фото виглядали особливо казково. Худорба Анни вигідно підкреслила її елегантний стиль.

"Чи можете ви порекомендувати подивитися сьогодні ввечері хороший новий серіал?!",- звернулася за допомогою до шанувальників Анна.

У коментарях їй стали залишати масу порад, але не залишили красуню і без компліментів.

"Ідеальне обличчя", "Ви така красива, Анна", "Макіяж такий Вам дуже пасує", "Ці очі зводять мене з розуму", "схожа на інопланетянку", "Космічна красуня", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Анна Сафрончик дозволила фанатам зазирнути в свою спальню.

Нагадаємо, що 40-річна внучка Чапкіса з "Танців з зірками" в міні показала, чим краще молодих:"краса ніколи не йде".

А ще Politeka писала, що 40-річна внучка Чапкіса прийняла ефектну позу в сукні з мереживом, вразивши шанувальників:"яка ти красива".

Також Politeka повідомляла, що 40-річна внучка Чапкіса в майці з глибоким декольте показала, як зберігає молодість: домашні кадри.