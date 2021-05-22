Внучка судді шоу "Танці з зірками" Григорія Чапкіса Анна Сафрончик показала миле фото зі своєї спальні

Як повідомляє Politeka.net, Анна Сафрончик - 40-річна внучка відомого українського хореографа Григорія Чапкіса. Дівчина живе в Італії, де побудувала успішну модельну і акторську кар'єру. Красуня активно веде свій блог в соцмережі Instagram, де зібрала величезну аудиторію, яку тепер часто радує яскравими фото зі свого насиченого життя.

Так, нещодавно Анна опублікувала в мікроблозі миле фото, на якому дозволила фанатам зазирнути у свою спальню. Як видно, модель прилягла на м'яке ліжко і схопилася за телефон, набираючи номер доставки їжі, принаймні, про це вона розповідає в підписі до цього чарівної знімку. Перед камерою Сафрончик з'явилася в скромному образі - на ній коротенькі світлі шортики і сірий светр.

У підписі до публікації красуня написала: "Сьогодні день повного розслаблення. Що може бути краще красивою теплої ванни в гідромасажній ванні, щоб розслабитися і зняти всю напругу?! А після гарячої ванни замовляю вечерю і занурююся в чарівний світ Netflix! Всім щасливого відпочинку, щасливої суботи". Шанувальники не залишилися байдужі і почали засипати Анну компліментами в коментарях.

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