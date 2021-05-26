Совсем скоро украинцы узнают, остались ли вместе победительница 11 сезона шоу «Холостяк» Анна Богдан и главный герой проекта Михаил Заливако

Как передает Politeka.net, пока зрители томят себя ожиданием выхода пост-шоу "Холостяка", Анна Богдан не теряет зря времени и отдыхает в Одессе. Она поделилась кадрами со своего отдыха, заинтриговав поклонников интересной компанией. Девушка отправилась в Одессу со своей бывшей конкуренткой Джессикой Чеги. Судя по сторис девушек, вместе они посещали какое-то важное мероприятие. Не исключено, что речь шла о съемках, связанных с проектом.

У себя в сторис Анна засветила Джессику, отметив, что начала больше говорить на украинском в ее компании. Дело в том, что Джессика родом из Мукачево, поэтому преимущественно общается на украинском языке.

«Проведешь с Джессикой два дня и начнешь разговаривать на украинском языке. Да, Джесси?», - пошутила Богдан.

«Я думаю, легко справилась Аня», - ответила девушка.

Позже Богдан опубликовала видео с мероприятия, на котором обе девушки позировали в невероятно красивых вечерних платьях. Богдан выбрала красное платье с разрезом до бедра, а Джессика позировала в эффектном платье темного цвета.

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