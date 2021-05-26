Переможниця "Холостяка-11", героєм якого був бізнесмен Михайло Заливако, Анна Богдан, не витримала нападок хейтерів

Перемогу колишньої дружини екс-глави офісу президента Андрія Богдана на проекті користувачі мережі сприйняли неоднозначно, пише Politeka.net. Деякі стали вітати пару, а інші ж - критикувати.

Багато критики стало надходити в бік Анни. Дівчина іноді відповідає своїм ненависникам. Зокрема вона "заткнула рот" однієї з користувачок мережі. У своєму сторіс Анна розмістила фото, де одна з фанаток шоу неприємно висловилася про її зовнішність.

"Поважаю думку кожної людини, але тільки не тоді, коли критика стосується зовнішності, даної нам з народження", - написала Анна.

Переможниця "Холостяка" зазначила, що образливий коментар їй написала дівчина з дитиною, і висловила надію - її дитині прищеплять хороші манери.

"Запам'ятайте, одній людині може бути все одно на такі слова, а іншій - це нав'яже купу комплексів", - написала Богдан.

Зазначимо, у своєму недавньому пості учасниця запропонувала вгадати, чи залишилися разом вона і Заливако після шоу:

"Так склалося, що більшість пар які зустрілися на проекті, в реальному, часом рутинному житті - розходилися. І це нормально) адже кожен день ми пізнаємо людину в різних життєвих ситуаціях... Впевнена, що кожному з вас це знайоме.

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Як думаєте, до якого числа пар ми з Мішею відносимося?".

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