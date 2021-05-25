Переможниця останнього сезону "Холостяка" Анна Богдан несподівано змінила імідж

Як пише Politeka.net, зовсім недавно закінчився 11 сезон популярного проекту "Холостяк". Перемогу в ньому здобула колишня дружина екс-глави офісу президента Андрія Богдана Ганна. Дівчина запам'яталася натуральною красою і неймовірними кучерями.

Тим часом, Анна вирішила поділитися з шанувальниками яскравим знімком, на якому постала з рівним волоссям. За допомогою перукаря Анна позбулася своїх кучеряшек заради експерименту із зовнішністю. Сильно змінив Анну також макіяж, який зробив її не схожою на себе.

"Дівчата, назріло питання: на що перше ви звертаєте увагу, знайомлячись з чоловіком?",- запитала у прихильниць Анна.

У коментарях дівчата стали ділитися своїм досвідом, а також робити Ганні компліменти.

"Дуже красива", "Головне це душа людини", "краса", "просто нереальна", "Кучері краще", "тобі так пасує така зачіска", "красива Анютка", "ніжна така", - пишуть користувачі Мережі.

Відзначимо, що шанувальники чекають, не дочекаються, поки дізнаються відповідь на питання – чи залишилися Анна і Михайло разом після проекту. Тим часом, в мережі зірки шоу натякають на розвиток своїх відносин після проекту.

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